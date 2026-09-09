Натуралист Хабургаев объяснил выход медведей к людям голодом и теснотой

Медведи выходят к населенным пунктам из-за нехватки корма и сокращения территорий для обитания. Журналист-натуралист Александр Хабургаев рассказал, что агрессию животных усиливает рост их численности, сообщает Sputnik .

Для зимней спячки медведям нужно накопить большой запас жира. Во второй половине лета и осенью они питаются травой, овсом, орехами и рябиной. Если привычного корма не хватает, хищники начинают искать пищу у людей.

«Перестали овес сажать — все, медведь уже голодный, злой, сердитый, ходит, ищет еду. Может и в деревню прийти, и в пятизвездочный отель», — рассказал Хабургаев.

Еще одной причиной конфликтов натуралист назвал дефицит охотничьих территорий. Медведи метят и охраняют свои участки, однако их численность растет, а люди все активнее осваивают леса и сокращают среду обитания животных.

По словам эксперта, в таких условиях срабатывают механизмы пищевой и территориальной агрессии. Встречи человека с медведем из-за этого могут заканчиваться трагически.