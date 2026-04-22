Намибия планирует применять российские технологии сортировки отходов

Представители Российского экологического оператора провели совещание с руководством администрации города Виндхук (столицы Намибии). Зарубежные коллеги планируют использовать российские технологии в области обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла.

Помимо РЭО на встрече также присутствовали представители отечественной компании Smart Recycling и Минприроды России. Стороны обсудили варианты сотрудничества с коллегами из Намибии. В частности, рассматривается возможность применения российских технологических решений в области сортировки переработки отходов.

«Совместно с РЭО компания Smart Recycling и команда города Виндхук будут прорабатывать возможность реализации совместного проекта обращения с отходами. Россия продолжает оставаться в диалоге с государствами, желающими сотрудничать, потому что экология — это общее дело», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.