Началась утилизация нижней части корпуса танкера «Волгонефть-239»

Специалисты приступили к финальному этапу демонтажа потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта России.

Началась одна из самых сложных фаз операции — утилизация нижней части корпуса судна. Для этого вокруг кормы возводят упоры. С помощью подъемных механизмов конструкцию перенесут на сушу, где и продолжатся остальные работы по разделке.

Жилую надстройку танкера и его машинное отделение уже демонтировали. Для переработки на завод вывезли больше 244 тонн металла. Полностью завершить демонтажные работы планируют к марту.

Ранее судовладелец назвал основную причину крушения судна «Волгонефть-239». Ей могла стать ветроволновая нагрузка, которая превысила запас прочности корпуса танкера. Переходом судна через Керченский пролив руководили службы порта.