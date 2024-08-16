Набсовет РЭО утвердил финансирование объекта ТКО на 1,3 млрд рублей в Крыму

«Принято решение о предоставлении льготного финансирования для еще одного проекта на территории Республики Крым. Речь идет о современном объекте размещения ТКО мощностью 600 тысяч тонн в год, который построят в Белогорском районе. Данный объект станет важным звеном в системе обращения с отходами в регионе, что позволит Республике достичь показателей, установленных национальным проектом „Экология“», — сообщил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев.

«РЭО вложит в проект 1,271 млрд рублей. Общий объем инвестиций оценивается в 1,353 млрд рублей. Данный полигон станет частью комплексных объектов обращения с отходами в Сакском, Белогорском и Ленинском районах и будет принимать с них „хвосты“, не подлежащие переработке, в объеме 505 тысяч тонн. Мощность обработки на указанных объектах позволит обрабатывать 100% ТКО, образующихся в Республике, 50% отходов будут утилизироваться. Таким образом субъект РФ обеспечит достижение показателей по обработке 100% образующихся ТКО и снижению на 50% ТКО, направляемых на полигоны», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Льготный заем предоставляется из средств от выпуска облигаций РЭО с субсидированием купонного дохода в размере 90% ключевой ставки Центробанка России. Субсидия направляется от Минприроды России в РЭО в виде имущественного взноса в рамках Постановления Правительства РФ № 906.

Наблюдательный совет РЭО одобрил предоставление льготного финансирования за счет средств от выпуска облигаций компании инвестиционному проекту строительства.

«Вопросы, связанные с утилизацией и переработкой ТКО, очень важны для нашего курортного региона. Строительство новых объектов, которое осуществляется по поручению Президента, позволит решить эту застарелую крымскую проблему, доставшуюся нам в „наследство“ от Украины, станет важным вкладом в улучшение экологической ситуации. Благодарю Правительство Р Ф, лично Дмитрия Николаевича Патрушева, а также руководство РЭО за постоянное внимание и конструктивный подход», — отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По объекту разработана проектная документация, получены государственная экспертиза и разрешение на строительство. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию запланировано до конца 2024 года.

Проект реализуется ООО «Крымский экологический оператор» в рамках концессионного соглашения с Министерством ЖКХ Республики Крым.