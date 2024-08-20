Набсовет РЭО одобрил финансирование МСК с полностью российским оборудованием на 458 млн рублей в Чувашии

Российский экологический оператор вложит 276,6 млн рублей в мусоросортировочный комплекс (МСК) в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики. Его ввод запланирован на 2025 год. В рамках концессионного соглашения оператором проекта ООО «Экосфера-Ч» уже разработана проектная документация объекта, получено заключение государственной экспертизы.

Наблюдательный совет РЭО одобрил льготное софинансирование проекта. Протокол 6 августа 2024 года подписал заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев.

«Проект по созданию мусоросортировочного комплекса с полностью отечественным оборудованием в Чувашской Республике получит льготное финансирование. Создание объекта направлено на достижение регионом показателей по обработке 100% образующихся твердых коммунальных отходов (ТКО) и снижению на 50% ТКО, направляемых на полигоны», — сообщил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев.

«В Чувашии появится новый МСК мощностью 30 тысяч тонн в год. На объекте достигнуто полное импортозамещение — доля импорта оборудования объекта обработки составляет 0%. Стоимость объекта оценивается в 458 млн рублей, вложения РЭО составляют 276,6 млн рублей. Объект позволит региону приблизиться к целям по 100% обработке поступающих ТКО и по отбору как минимум 50% фракций, что позволит снизить захоронение отходов в 2 раза», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проект получит финансирование от РЭО через предоставление льготного займа из средств от выпуска облигаций РЭО, субсидирование купонного дохода составит 90% от ключевой ставки ЦБ РФ. Минприроды России направляет данную субсидию в РЭО в виде имущественного взноса в рамках Постановления Правительства РФ № 906.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что республика одна из первых включилась в реформу ТКО.

«В результате, ускоренно развивается необходимая инфраструктура, что даст возможность раньше достигнуть показателей стопроцентной сортировки ТКО. И поддержка вице-премьера Правительства России Дмитрия Патрушева при одобрении льготного софинансирования работ по строительству мусоросортировочного комплекса во многому будет этому способствовать. Цель у нас одна — совместно работать над обеспечением высоких экологических стандартов жизни наших граждан», — заявил Николаев.

Он добавил, что в перспективе — строительство аналогичных комплексов в Батыревском и Моргаушском муниципальных округах.