На Урале после конца июля жара начнет уступать дождям

Жаркая и сухая погода на Урале, по предварительным прогнозам, начнет отступать в конце июля. В первой декаде августа в регион могут вернуться дожди и более прохладный воздух. Блокирующий антициклон, который обеспечивал высокие температуры и сухую погоду, постепенно ослабнет, передает Ura.ru .

Синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил, что, согласно прогнозу ансамбля AIFS, в первой декаде августа над Уралом сформируется область пониженного давления. Это приведет к возвращению более прохладной и дождливой погоды.

Ориентировочно к 8 августа центр отрицательной аномалии давления расположится в районе Уральского хребта. На этом фоне температура воздуха на Урале и на востоке европейской части России ожидается около климатической нормы или немного ниже нее.

При этом на западе европейской части страны сохранится более теплая погода. Ее будет поддерживать антициклон над Европой, который периодически станет приносить жаркий воздух и в центральные регионы России.