На Солнце произошла самая мощная за лето вспышка

На Солнце произошла самая мощная за текущее лето вспышка. Она превзошла по мощности все взрывы на звезде с июня. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Событию присвоили балл X1.9. Вспышка стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период», — отметил ученый.

По словам Богачева, рост солнечной активности зафиксировали с 12 июля. Всего за минувшие четыре дня произошло более 10 вспышек уровня М (четвертый из пяти уровень мощности солнечных событий) и две вспышки самого высокого класса X.

Последствия явления будут наблюдаться до конца суток. Данных о выбросах солнечных масс в сторону Земли пока не поступало, заключил ученый.

Очень сильная магнитная буря обрушилась на Землю 10 мая. Шторм продолжался около 40 часов. Богачев предупреждал, что в подобные периоды метеочувствительные люди могут испытывать дискомфорт и головные боли.