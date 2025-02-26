Мусоровозы освободят от штрафов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект о моратории на штрафы для двуосных и трехосных транспортных средств, используемых в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В разработке законопроекта, вносящего изменения в Федеральный закон № 257 «Об автомобильных дорогах», принимали участие специалисты Российского экологического оператора.

«РЭО провел с отраслевыми организациями при поддержке Минтранса и представителей регионов анализ, который показал, что для избежания нарушений загрузка всех мусоровозов должна быть снижена на 15−40%. Однако это потребует дополнительных расходов, что может привести к росту тарифа для населения. При этом штрафы, которые регоператоры получают за нагрузку на дорогу, могут достигать более 300 тысяч рублей. Мы предложили сделать исключение и внести изменения в № 257-ФЗ, обозначив мораторий в отношении спецтехники для вывоза ТКО и переходный период для обновления парка мусоровозов. За это время будет проведен анализ всех производимых моделей транспорта и установлены требования, обеспечивающие баланс безопасности на дороге и справедливой цены за вывоз коммунальных отходов. Законопроект прошел все три чтения в Госдуме», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Согласно законопроекту, с 1 апреля 2025 года до 1 марта 2028 года весовой и габаритный контроль не распространяется на двуосные и трехосные тяжеловесные транспортные средства, используемые для транспортирования ТКО. Речь о мусоровозах, сведения о которых содержатся в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Документом предусмотрено, что данные о спецтехнике из ФГИС УТКО будут передаваться в федеральную государственную информационную систему выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

РЭО также предложил установить требования для производителей мусоровозов, чтобы минимизировать негативное воздействие на дорожное покрытие, а также обеспечить переходный период.

В законопроекте указано, что Правительство РФ установит до 1 сентября 2026 года новые требования к мусоровозам. Применять их начнут в отношении техники, выпущенной после 1 марта 2028 года.