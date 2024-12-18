Мусоросортировочный комплекс на 25 тысяч тонн в год ввели в Пермском крае

Мусоросортировочный комплекс (МСК) мощностью по обработке 25 тысяч тонн в год ввели в эксплуатацию на территории Верещагинского городского округа Пермского края 29 ноября 2024 года.

«При создании объекта использованы уже зарекомендовавшие себя проектные решения ООО „Энергоучет“ и использовано технологическое оборудование отечественного производителя ООО „ЭРС-Ижиниринг“, что обусловило невысокую стоимость создания объекта», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

После получения лицензии, помимо Верещагинского округа, принимать твердые коммунальные отходы (ТКО) на МСК планируется с Большесосновского, Ильинского, Карагайского, Осинского, Очерского, Сивинского и Частинского округов.

«С вводом нового сортировочного комплекса суммарная мощность объектов обработки ТКО, включая участок обработки экотехнопарка Лысьвенского городского округа, запущенного в 2021 году, достигла 370 тысяч тонн в год. Объекты построены в рамках реализации федерального проекта на территории Пермского края. Регион нацелен на уменьшение нагрузки на полигоны и развитие раздельного сбора ТКО для дальнейшей переработки, поэтому работа по созданию объектов обращения с ТКО на территории Пермского края будет продолжена в 2025 году», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Строительство МСК велось ООО «Прогресс» без привлечения бюджетных средств. Стоимость объекта составила 98,1 млн рублей.