Мурманские ученые выпустили в реки 100 тысяч мальков редких видов рыб

В Мурманской области исследователи создали проект под названием «Полноцикловая технология с использованием искусственных гнезд для инкубации икры». Его цель — восстановление численности редких рыб. За время реализации инициативы, длившейся четыре года, было выращено сто тысяч мальков. Данный проект стал лауреатом Зеленой премии — 2025 в категории «Экологически устойчивое сельское хозяйство и промышленность».

Начиная с 2021 года, «Кольская ГМК» вместе с Институтом биологии КарНЦ РАН начали научные исследования, направленные на испытание методик и оборудования для разведения ценных промысловых видов рыб.

Ученые получили патенты на более десятка моделей гнезд-инкубаторов для икры кумжи и семги. Процент успешного вылупления икры и появления мальков, по сравнению с естественным нерестом, вырос на 85-95%. Разработки были протестированы на реках Монча, Тиханка, Кумужья и Умба. К 2025 году в водоемы было выпущено около ста тысяч успешно выращенных мальков.



«В дальнейшем КГМК планирует масштабировать отработанные технологии и устройства на реках Арктической зоны России, особенно на урбанизированных территориях, где численность лососевых рыб была сокращена или утеряна», — сообщили в пресс-службе РЭО.