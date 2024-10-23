Муниципальный этап акции «Спасаем деревья с Эколятами» по сбору макулатуры завершился

«В акции „Спасаем деревья с Эколятами“, которая стартовала в июне 2024 года, активно приняли участие детские сады и школы. Конкурс направлен на то, чтобы посоревновались в сборе макулатуры и тем самым спасли больше деревьев от вырубки. Важно применять вторичное сырье при производстве новой продукции, а не тратить ресурсы планеты, и такой подход соответствует принципам экономики замкнутого цикла. В ходе акции мы увидели, что все регионы очень активно в нее включились», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Например, в Ханты-Мансийском автономном округе собрали 32,5 тонны макулатуры, в Ставропольском крае — 26,456 тонны. В отдельных детских садах Краснодарского края собирали по 170−300 кг макулатуры, а в Ямало-ненецком автономном округе — по 300−400 кг макулатуры.

После муниципального этапа акции начался региональный. В каждом субъекте региональным операторам предстоит подсчитать общее количество собранной в субъекте макулатуры, а также общее количество детей, дошкольных образовательных организаций и школ, принимавших участие в акции, и представить эту информацию организаторам акции для подведения итогов и определения победителей.

Организаторами акции выступили Программный комитет Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в Совете Федерации РФ. Соорганизатором выступил Российский экологической оператор.