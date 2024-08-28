Москвичи, самарчане и петербуржцы попали в топ-3 по торговле металлоломом

Регионами-лидерами по размещению металлолома на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) стали Санкт-Петербург, Москва, Самарская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинская область.

«Санкт-Петербург, Москва, Самарская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинская область вошли в топ-5 по размещению отходов металла, металлического вторсырья и металлической упаковки. На ЭТП стоимость данных лотов составила 57 352 000 рублей», — сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

В Санкт-Петербурге размещено лотов на 35,672 млн рублей, в Москве — на 11 млн рублей, в Самарской области — на 6 млн рублей, в ЯНАО — на 4,2 млн рублей, в Челябинской области — на 480 тысяч рублей.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.