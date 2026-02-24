Москвичи, кировчане и ненцы правильнее других россиян утилизируют батарейки

Почти половина (45%) россиян относит батарейки в специальные пункты приема или контейнеры для раздельного сбора отходов. Чаще остальных так делают жители Москвы и Подмосковья, а также Кировской области и Ненецкого автономного округа. Об этом говорят данные ежегодного опроса, который проводит Российский экологический оператор.

На вопрос: «Как лично Вы или члены Вашей семьи чаще всего выбрасываете отдельные опасные виды отходов (например, батарейки, градусники, лампы и прочее)?» — 39% респондентов ответили, что относят их в пункты приема и специальные контейнеры в магазинах, офисах и так далее. Еще 6% опрошенных относят опасные виды отходов в контейнеры для раздельного сбора. При этом 38% граждан заявили, что выбрасывают все отходы в один контейнер, 12% ответили «другое», а еще 4% затруднились ответить.

«РЭО прикладывает большие усилия для формирования у россиян навыков раздельного сбора отходов. Не сомневаемся, что с годами все больше и больше людей будут заниматься правильной сортировкой отходов. Этот несложный процесс вносит ощутимый вклад в развитие экономики замкнутого цикла: благодаря сортировке на предприятия попадает качественное вторсырье», — сказали в пресс-службе компании.

Больше всего людей, правильно обращающихся с опасными отходами, проживает в Москве (70%), Кировской области (70%), Подмосковье (65%), Ненецком автономном округе (63%), Ярославской области (62%), Санкт-Петербурге (61%), Коми (60%), Татарстане (60%), Ленобласти (59%) и Пермском крае (58%).

Социологическое исследование проводили в 2025 году методом телефонного опроса. Выборка — 8,9 тысячи человек старше 18 лет из 89 регионов.