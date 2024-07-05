Москвичей призвали спрятать автомобили 5 июля

В Москве 5 июля прогнозируют град, в связи с этим жителям столицы рекомендовали спрятать автомобили. Об этом в Telegram-канале сообщила ведущий специалист портала «Метеоновсти» Татьяна Позднякова.

Она предупредила, что личные автомобили нужно уберечь от возможного града. Их лучше оставить под навесом или укрыть подручными средствами. Синоптик также посоветовала дачникам накрыть грядки пленкой и хорошо ее закрепить.

Госкомпания «Автодор» также опубликовала предупреждение для водителей. Из-за ухудшения погоды 5 июля автомобилистам центральных регионов России лучше отложить поездки.

В сообщении отметили, что в Московской области, а также на трассах в Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и во Владимирской областях ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Ожидается сильный дождь, переходящий в ливень. Также возможен град и гроза с порывами ветра до 22-27 метров в секунду. Кроме того, есть опасность формирования смерчей.