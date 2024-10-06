Москвичей предупредили о сильном ливне в ночь на понедельник

В ночь на понедельник на Москву обрушится сильный ливень, предупредил Комплекс городского хозяйства столицы . По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до утра 7 октября.

«До 09:00 7 октября в столице ожидается сильный дождь. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», — отметили в Комплексе городского хозяйства.

О непогоде жителей и гостей столицы днем уже предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, в ночь на понедельник в Москве выпадет до 20 миллиметров осадков. Специалист уточнил, что лить будет «как из двух ведер».