Москвичей предупредили о сильном ливне в ночь на понедельник

«До 09:00 7 октября в столице ожидается сильный дождь. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», — отметили в Комплексе городского хозяйства.
О непогоде жителей и гостей столицы днем уже предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, в ночь на понедельник в Москве выпадет до 20 миллиметров осадков. Специалист уточнил, что лить будет «как из двух ведер».
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