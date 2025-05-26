Москвичей предупредили о новом нашествии гигантских слизней

Гигантские слизни вида Arion vulgaris любят теплую и влажную погоду, поэтому появятся в Москве к концу июня. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил об этом РИА «Новости» .

Весной при температуре выше +10 градусов вылезли из укрытий перезимовавшие особи. По словам ученого, из-за длины всего в 1-1,5 сантиметра они не бросаются в глаза. Одновременно вылупились слизни из отложенных перед холодам яиц. Марьинский сообщил, что все эти слизни подрастут к середине лета.

«Если лето теплое и влажное, то, в общем, они могут уже и во второй половине июня дорасти до больших размеров. Если чуть более прохладное, то скорее в середине июля. И во второй половине лета их много, они большие, заметные, как раз атакуют самые разные растения», — сказал он.

Прошедшая зима была мягкой, но малоснежной, редкие заморозки могли повредить яйца. Поэтому Марьинский не решился дать прогноз о том, насколько больше и меньше слизней появится на московских улицах.

Крупное нашествие слизней длиной до 15 сантиметров наблюдать в 2022 году. Профессор Вячеслав Гриценко сообщил, что они не опасны для человека.