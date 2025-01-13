Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Синоптик Тишковец: на Крещение в Москве и области похолодает до -5 градусов

На Крещение в Москве ожидается символическое похолодание, температура ночью опустится до -5 градусов, а днем будет около нуля градусов. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Днем в понедельник ожидается слабый снег, днем возможна гололедица. Самым холодным днем в неделе будет вторник, столбик термометра опустится до -7 градусов. Во второй половине ожидаются снегопады.

«В четверг после небольшой ночной передышки, когда будет 0…-3, днем мокрый снег возобновится, и 0…+3. В пятницу оттепель усилится, ветрено, в течение суток +1…+4, осадки пройдут преимущественно в виде дождя, снежный покров опять растает. <…> На Крещение — символическое похолодание. Ночью 0…-5, днем около нуля», — сообщил синоптик.

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