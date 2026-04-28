Москва вдвое перевыполнила план по закупке мусоровозов

С начала 2026 года Москва приобрела 88 мусоровозов для регионального оператора ООО «Экотехпром». План закупок на текущий год составлял 39 единиц. Таким образом, столица более чем в два раза превысила запланированные показатели. Это связано с проведенной инвентаризацией техники. По ее итогам было принято решение закупить мусоровозы с запасом — не только для обновления автопарка, но и для формирования резерва на случай пиковых нагрузок при сложных погодных условиях.

Всего на 2026 год во всех регионах страны предусмотрена закупка 883 мусоровозов. На сегодняшний день уже приобретено 353 машины.

«Обновление парка мусоровозов напрямую влияет на качество вывоза отходов. Москва демонстрирует высокие темпы закупок и задает ориентир для других регионов. В целом по стране работа идет в соответствии с планами», — отметили в пресс-службе РЭО.