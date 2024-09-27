Москва подготовила аналитическое исследование «Климатическая повестка городов России»

Москва подготовила аналитический доклад «Климатическая повестка городов России» и онлайн-инструментарий для самодиагностики городов по сокращению выбросов углекислого газа. Об этом рассказала руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на Российской энергетической неделе — 2024.

«Города играют важную роль в реализации национальных целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В городской местности проживает около 75% населения России, в том числе треть — в крупных городах с населением более 500 тысяч человек», — отметила она.

Заммэра подчеркнула, что исследование и инструментарий помогут городам оценить, как они реализуют климатическую повестку, и подобрать эффективные практики.

Работу 36 крупных городов оценили по пяти критериям: производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы. Показатели могут использоваться как для разработки планов и стратегий развития, так и для мониторинга текущей ситуации.

В число лидеров среди городов-миллионников вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург, а среди городов с населением более 500 тысяч человек — Балашиха, Ижевск, Набережные Челны, Ставрополь и Тюмень.

«Москва является лидером в России по многим направлениям внедрения принципов и инструментов устойчивого развития, переход столицы на траекторию устойчивого развития происходит во всех сферах городской жизни», — добавила Багреева.

Она отметила, что столица изучает опыт российских и зарубежных городов и выявляет лучшие практики.

Особенностью проекта является то, что каждый город может провести самодиагностику с помощью открытого онлайн-инструментария.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.