Московский зоопарк возглавил спасение 80 бегемотов Пабло Эскобара

Московский зоопарк и Глобальное объединение зоологических учреждений (ГОЗУ) организовали спасение 80 бегемотов из Колумбии — потомков животных наркобарона Пабло Эскобара. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Животным грозило массовое уничтожение, но в зоопарке уверены: они не заслуживают смерти только из-за того, что оказались не в том месте. Операцией лично руководит президент ГОЗУ и гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Как всемирная природоохранная организация, мы обязаны сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу», — подчеркнула она.

Объединение направило властям Колумбии просьбу заменить эвтаназию переселением. Главного помощника нашли в Индии — центр спасения дикой природы «Вантара» готов создать для бегемотов специальные условия.

Участие в операции подтвердили члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. Организация продолжит переговоры с колумбийским Минприроды.

Бегемотов Эскобар нелегально привез в страну в 1980-х годах. После его смерти большинство животных вывезли, а четыре оставшихся начали размножаться слишком быстро.