Московская область закупит рекордное количество мусоровозов по программе льготного лизинга

«Каширский», «Рузский» и «Сергиево-Посадский» региональные операторы, работающие в Московской области, направили заявку на закупку 103 единиц техники. Они воспользуются программой льготного лизинга, которую совместно реализуют Российский экологический оператор, Минприроды России и АО «Росагролизинг». Этой федеральной мерой поддержки пользуются региональные операторы и перевозчики.

«Программа стала инструментом модернизации и поддержки отрасли обращения с отходами. Она помогает обновлять парк мусоровозов, повышать эффективность их работы и, как следствие, улучшать экологическую ситуацию в регионах», — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

На втором месте по закупке мусоровозов в лизинг находится Краснодарский край. 64 машины приступили к работе, ожидается поставка еще 5. На третьем — Свердловская и Оренбургская области, каждой из которых одобрена заявка на 30 мусоровозов. На четвертом — Ставропольский край, который вскоре пополнит парк спецтехники на 26 машин. На пятом — Алтайский край. Ему одобрена заявка на 20 мусоровозов.

На данный момент в рамках программы льготного лизинга уже заключены договоры на 281 единицу специализированной техники. При этом из регионов в 2025 году ожидается подача заявок еще на более 700 единиц.

В рамках программы для компаний, задействованных в системе обращения с отходами, предусмотрена плавающая процентная ставка. Больше об условиях лизинга и требованиях к заявке можно узнать на сайте проекта.