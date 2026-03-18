Мощности производства мусоровозов в Смоленске выросли до 500 машин

Фото: Новые технологии в системе обращения с отходами обсудили на конференции по вторичной переработке / Медиасток.рф

Смоленский «Завод КДМ» открыл новый производственный цех площадью более 1400 кв. м. Ежемесячно там будут собирать 40–50 мусоровозов, что позволит нарастить годовой объем производства машин с 200 до 500 единиц.

Сегодня около 35% парка мусоровозов в России требует замены из-за износа. Увеличение выпуска отечественной техники позволит регионам иметь больше вариантов для закупки, быстрее обновлять автопарки и снижать нагрузку на устаревшие машины, что напрямую влияет на стабильность вывоза твердых коммунальных отходов.

«Открытие нового производственного цеха позволит заводу повысить скорость и объем производства, а также оптимизировать процессы сборки мусоровозов. Для отрасли это значимый шаг в развитии отечественного производства техники. Кроме того, спецтехника предприятия входит в программу льготного лизинга, в рамках которой регионы могут приобрести мусоровозы на более выгодных условиях», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.

Смоленский завод выпускает мусоровозы с 2019 года. Предприятие производит более 40 модификаций техники на любых базовых шасси. В 2025 году завод поставил 200 машин в 34 региона России и страны СНГ.