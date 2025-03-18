Мощности по переработке органики в РФ достигли 3,5 млн тонн

Мощности действующих объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на которых органические отходы проходят компостирование, составили 3,5 млн тонн в год. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе.

«В России на конец 2024 года действует 26 объектов по компостированию отходов общей мощностью 3,5 млн тонн в год. До 2030 года планируется, что мощности будут увеличены до 15,5 млн тонн в год, что соответствует национальным целям. В декабре прошлого года производство искусственных грунтов из органической части ТКО, включающее процесс компостирования в технологический цикл, законодательно отнесли к утилизации, ввели его регулирование. Также планируется внести поправки в Основы ценообразования. Сейчас расходы на компостирование учитываются в тарифах на обезвреживание или в тарифе на захоронение ТКО, но в будущем для них установят тариф на утилизацию отходов. Уточню, что речь о перераспределении расходов внутри тарифа, не влекущем его рост. Все эти поправки позволят создать экономические стимулы для создания объектов утилизации, а не полигонов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мощности по переработке органических отходов будут увеличены на более чем 12 млн тонн, что в том числе позволит обеспечить снижение количества захораниваемых отходов в два раза, согласно целям Указа Президента РФ от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В федеральной схеме обращения с ТКО предусмотрено создание более 200 участков компостирования органической фракции, в том числе на действующих объектах сортировки.

«Поправки, касающиеся компостирования, были внесены в закон от 26 декабря 2024 года № 497-ФЗ о труднодоступных территориях „О внесении изменения в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ и Федеральный закон „Об охране окружающей среды“. В нем говорится, что до компостирования необходимо максимально извлекать вторичные ресурсы. Если компост никому не продан в течение 3 лет, он признается отходом, за него платится ПНВОС, расходы на производство исключаются из тарифов», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Компостирование позволяет производить искусственный грунт, который можно использовать в строительстве дорог, при благоустройстве территорий и в других сферах.