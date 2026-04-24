Мощности по переработке моторного масла достигли 86 тысяч тонн

С 2024 года в России ведется реестр утилизаторов — в него входят компании, которые соответствуют требованиям по переработке отходов и работают в рамках системы расширенной ответственности производителей. Сейчас в реестре — 222 предприятия по всей стране. Из них 3 компании занимаются переработкой отработанных масел. После переработки получается базовое масло, которое используется для выпуска смазочных материалов, буровых растворов и печного топлива.

«Переработка отработанных масел — это один из технологически сложных и экологически значимых процессов в отрасли. Суммарные мощности по этому направлению превышают 86,5 тысячи тонн в год. Развитие сети утилизаторов обеспечивает устойчивую инфраструктуру для безопасного обращения с данным видом отходов», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Одним из таких предприятий является компания «Этиламин-Ек», которая с 2009 года занимается переработкой отработанных масел и является единственным утилизатором этого профиля на территории Урала, включенным в реестр. Производственная мощность предприятия составляет более 12,6 тысячи тонн в год. Технологический процесс включает фильтрацию и обезвоживание, сепарацию, вакуумную дистилляцию с разделением на фракции, а также последующую очистку и выпуск готовой продукции. При этом предприятие не использует кислотные реагенты и высокотемпературные методы переработки.