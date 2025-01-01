Морспасслужба не обнаружила утечку мазута из затонувших судов «Волгонефть»

Специалисты Морспасслужбы закончили обследование затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть» и не обнаружили утечки мазута. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Кубани.

«Морспасслужба завершила обследование затонувших фрагментов танкеров „Волгонефть“. Несколько дней в декабре подошли для работ в перерывах между штормами. Утечек мазута из затонувших фрагментов нет», — заявили в оперштабе.

По данным властей, небольшие радужные пятна нерегулярно появляются в районе затопления частей танкеров, их оперативно обрабатывают сорбентом.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в районе Керченского пролива. Экстренные службы эвакуировали 27 моряков, один погиб. Всего танкеры перевозили порядка 9,2 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера после попадания нефтепродуктов в морскую акваторию, писал RT.