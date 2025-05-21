Молодежный экофестиваль состоялся 21 мая в Санкт-Петербурге

Молодежный фестиваль «Росатом Экофест» состоялся 21 мая в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в рамках Невского международного экологического конгресса, в нем приняли участие более 500 человек.

На площадке собрались предприниматели, эксперты в области экотехнологий, волонтеры и студенты петербургских вузов. Среди важных гостей — замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, советник главы Росмолодежи Олег Макаров, представители Росатома и движения «Экосистема».

«Это не просто экологические инициативы, а важнейшая деятельность, которая формирует основу для устойчивого развития и экономики замкнутого цикла», — заявил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации Андрей Лебедев.

Он рассказал об успешной реализации таких проектов, как рекультивация промышленной площадки в Иркутской области и ликвидация ядовитых отходов на полигоне Красный Бор.

Кроме того, на фестивале нашлось место добрым делам: более 50 гостей вступили в реестр доноров костного мозга, а также узнали правила раздельного сбора мусора.

В финале программы гостям показали модную коллекцию из переработанных материалов, а затем устроили диджей-сет на фоне Финского залива.