Минувшую ночь в Москве назвали «майской» из-за рекордно высокой температуры воздуха

Ночь на 4 ноября в Москве стала рекордно теплой. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В День народного единства случилась небывалая рекордно теплая майская ночь», — отметил синоптик.

По его словам, минимальная температура воздуха в ночные часы на базовой метеостанции ВДНХ составила + 8,2 градуса. Этот показатель превышает норму ноября на 10 градусов. Тишковец обратил внимание, что подобных теплых ночей 4 ноября на ВДНХ никогда не было за всю историю регулярных наблюдений.

Таким образом, оказался побит прежний рекорд самых теплых сумерек 2020 года, когда было + 7,8 градуса.

