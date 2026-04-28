Минприроды и РЭО обсудили сотрудничество с делегацией ООН

Представители Российского экологического оператора и Минприроды РФ провели рабочую встречу с экспертами по содействию устойчивому развитию населенных пунктов Организации Объединенных Наций — UN-Habitat. Стороны обсудили возможности сотрудничества в реализации проектов в сфере отходов.

РЭО представил отечественные технологические решения в области обращения с ТКО, а также ознакомил с принципами работы механизма расширенной ответственности производителей в России. Представители UN-Habitat выразили заинтересованность в российских технологиях.

«Россия находится в диалоге с государствами, желающими сотрудничать в сфере реализации экологических проектов. Поэтому стороны договорились продолжать контакты для поиска возможных вариантов сотрудничества для реализации проектов по обращению с отходами», — отметили в пресс-службе РЭО.