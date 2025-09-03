Совместный проект Российского экологического оператора и сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» за 2,5 года позволил информировать гостей более 1 миллиарда раз о важности разделения отходов. Информация о переработке наносится на бумажные пакеты, которые используют при заказах на вынос и доставке.

«Простые ежедневные решения помогают формировать экологические привычки у миллионов людей. Так и наш проект наглядно показывает, как обращаться с отходами так, чтобы они стали ценным ресурсом, а не массой на полигоне, — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Использование бумажных пакетов с информацией о переработке помогает гостям осознанно относиться к отходам, способствует развитию экономики замкнутого цикла и поддерживает отрасль переработки. Это пример того, как бизнес и экология могут работать вместе на благо окружающей среды».

«Хочется отметить, что пакеты сделаны на 100% из вторсырья. Мы закупаем и используем товары из переработанных материалов или с добавлением вторсырья, там где это возможно и целесообразно: кроме пакетов это еще и держатели для горячих напитков из пульпекартона, мешки для мусора, бумажные полотенца, пластиковые стаканчики, крышки и другое», — сказала старший директор по устойчивому развитию «Вкусно — и точка» Ирина Коршунова.

В 2023 году гости воспользовались такими пакетами при заказе на доставку и на вынос более 350 миллионов раз, в 2024-м — 443 миллиона раз, а за первое полугодие 2025-го — уже 228 миллионов раз. Часть пакетов направляется на переработку. Из них производят упаковку для яиц, подложки и подстаканники. В России для этого работают 34 предприятия, которые принимают на утилизацию бумагу и картон. Ежегодно они перерабатывают более 3,5 млн тонн макулатуры, что составляет 48% от всех образуемых бумажных отходов.

При этом важно правильно выбрасывать бумажные пакеты и упаковку — в синий контейнер для вторсырья. Для этого в России реализуется система раздельного сбора отходов. В 47 регионах — это синий и серый баки (двухпоточная система). Отходы макулатуры, стекла, металла и пластика необходимо складировать в синий бак, все остальные отходы — в серый. Еще в 17 регионах отходы синего бака собирают отдельно (пофракционно). Еще в 11 регионах комбинируют оба подхода. РЭО активно реализует просветительскую кампанию, направленную на повышение осведомленности россиян в вопросе раздельного сбора отходов.

РЭО продолжит сотрудничество с компаниями, чтобы популяризировать правильное обращение с отходами и увеличивать долю переработанных материалов в стране.