МИИТ присоединился к Консорциуму «Экономика замкнутого цикла»

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев научный руководитель ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» Игорь Розенберг подписали соглашение о присоединении вуза к Меморандуму о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Подписание состоялось 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«Для отрасли обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла требуются квалифицированные кадры. Именно для этого был создан консорциум, к которому присоединяется все больше компаний и высших учебных заведений. Убежден, что сотрудничество с МИИТ расширит необходимый кадровый потенциал, особенно с учетом того, что в университете уже готовят специалистов в области экологической промышленности», — отметил Денис Буцаев.

«Российский университет транспорта уже более 120 лет готовит кадры для транспортной отрасли, и мы считаем ответственность за экологическую безопасность неотъемлемой частью нашего миссии. Подписанное соглашение подтверждает нашу готовность внести значительный вклад в развитие научно-образовательного потенциала России в области экономики замкнутого цикла. Мы уверены, что наше участие в Консорциуме позволит нам реализовать множество конкретных проектов, направленных на создание устойчивой и экологически безопасной транспортной системы будущего», — научный руководитель ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» Игорь Розенберг.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий.