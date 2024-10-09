МИИТ присоединился к Консорциуму «Экономика замкнутого цикла»

Фото: РЭО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев научный руководитель ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» Игорь Розенберг подписали соглашение о присоединении вуза к Меморандуму о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Подписание состоялось 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«Для отрасли обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла требуются квалифицированные кадры. Именно для этого был создан консорциум,  к которому присоединяется все больше компаний и высших учебных заведений. Убежден, что сотрудничество с МИИТ расширит необходимый кадровый потенциал, особенно с учетом того, что в университете уже готовят специалистов в области экологической промышленности», — отметил Денис Буцаев.

«Российский университет транспорта уже более 120 лет готовит кадры для транспортной отрасли, и мы считаем ответственность за экологическую безопасность неотъемлемой частью нашего миссии. Подписанное соглашение подтверждает нашу готовность  внести  значительный  вклад  в  развитие  научно-образовательного  потенциала  России  в  области  экономики  замкнутого  цикла.  Мы  уверены,  что  наше  участие  в  Консорциуме  позволит  нам  реализовать  множество  конкретных  проектов,  направленных  на  создание  устойчивой  и  экологически  безопасной  транспортной  системы  будущего», — научный руководитель ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» Игорь Розенберг.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий.

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