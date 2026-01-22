Массовые нарушения в десятках заповедников нашла Генпрокуратура

На российских особо охраняемых природных территориях нашли многочисленные нарушения. В заповедниках появлялись коммерческие постройки и охотничьи угодья, проводилась незаконная вырубка деревьев, и были сорваны мероприятия по защите редких видов растений и животных, следует из представления Генеральной прокуратуры, сообщили «Известия» .

«Мерами прокурорского реагирования только в Нижегородской и Ульяновской областях в 2024–2025 годах из границ 47 региональных природных территорий исключены охотничьи угодья. <…> Бездействие <…> по пресечению организации охоты в природно-заповедном фонде влечет причинение вреда уникальным объектам животного и растительного мира», — указано в документе.

Подобные нарушения были обнаружены в Дагестане, Забайкальском и Ставропольском краях, Хабаровском крае, Вологодской, Калужской, Ленинградской и Тверской областях, а также в других регионах.

В российской заповедной системе также выявили проблемы с восстановлением популяций редких видов. Программа по возвращению переднеазиатского леопарда не выполнена. По плану должно было появиться 50 особей, но пока в природу выпустили только 15. Из них пять погибли. Также сорвались выпуски еще пяти леопардов.

Генпрокуратура отметила, что центр интродукции не участвует в адаптации животных в природе. Также выявлены нарушения норм безопасности при выпуске переднеазиатского леопарда.

В 2023 и 2024 годах выпуск стерхов не состоялся из-за отсутствия подходящих особей в Окском заповеднике. Под угрозой срыва оказались и мероприятия по сохранению зубров. Питомник для них находится в плохом состоянии.