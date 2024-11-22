Маркетплейс стартапов в сфере отходов запустят в России

Российский экологический оператор расширит функционал портала «Цифровой РЭО» в 2025 году. Планируется, что в обновленной версии ресурса появится маркетплейс, в котором будут собраны ИТ-решения для участников сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Например, это сайт с агрегатором пунктов приема вторсырья, который могут купить утилизаторы для более эффективного сбора необходимых вторичных ресурсов, или система искусственного интеллекта, которая определяет вторсырье на сортировочных комплексах.

«Цифровая трансформация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) играют важную роль для реализации реформы и формирования экономики замкнутого цикла. Участники отрасли должны быть знакомы с современными цифровыми решениями, такими как анализ больших данных, искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты и интернет вещей. „Цифровой РЭО“ создан как единый источник информации о цифровых решениях в области обращения с отходами», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Последние обновления портала касались добавления возможностей безналичного приема платежей с использованием банковских карт для онлайн-оплаты (эквайринг). Эта функция делает ИТ-решения доступными для покупки физическими лицами.

Также на портале будет расширен раздел «Конкурсы и хакатоны», а также появится раздел «Портфолио», посвященный результатам деятельности департамента информатизации РЭО.

«„Цифровой РЭО“ — это не только информационное пространство для бизнеса, научного сообщества, но теперь и полноценный маркетплейс для технологических продуктов, связанных с ТКО, где будут собраны передовые российские разработки и комплексные решения в сфере обращения с отходами», — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Специалисты РЭО на постоянной основе ведут поиск уникальных и востребованных продуктов и услуг для размещения в маркетплейсе. Стать участником маркетплейса для бизнеса можно, заполнив анкету по ссылке.