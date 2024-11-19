Малые АЭС подготовят к включению в рынок углеродных единиц

Атомные станции малой мощности в рамках работ по снижению углеродной нагрузки и достижению целей декарбонизации готовят к включению в рынок зеленой сертификации. Об этом рассказала директор департамента по устойчивому развитию госкорпорации «Росатом» Полина Лион в ходе мероприятий на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая прошла в Баку.

Она подчеркнула, что сейчас госкорпорация прорабатывает вопрос по включению своих разработок в программу по снижению выбросов.

«Например, проекты малых атомных станций — могут рассматриваться как участники рынка углеродных единиц. И, на наш взгляд, эта мера позволит существенно повысить климатическую эффективность и вклад атомной энергетики в низкоуглеродную повестку и достижение климатических целей», — заявила Лион.

Представитель компании напомнила, что Россия стала одной из первых стран, которая включила атомную энергетику в свою «зеленую таксономию» — классификацию видов бизнеса, направленного на заботу об экологии и ответственного использования ресурсов.

После этого в стране запустили «атомные сертификаты» — специальные инструменты по сокращению углеродного следа частными и государственными компаниями, появившегося за счет потребленной электроэнергии. Сертификаты фактически перекрывают чистым атомом созданные компаниями выбросы.

Выдают такие сертификаты прошедшие процедуры квалификации три российские атомные электростанции и четыре ветропарка «Росатома». Спрос на сертификацию также появился и в частном секторе.

Лион добавила, что включение атома в «зеленую таксономию» и создание рынка «атомных сертификатов» — части развития климатической инфраструктуры и инструмент достижения национальных целей декарбонизации

«Климатическая повестка — это не просто слова и не просто дискуссии: это углеродные рынки, климатическая отчетность, разного рода зеленые инструменты и зеленое финансирование», — подытожила представитель «Росатома».