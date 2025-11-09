Магнитные бури продлятся до 10 ноября

Вероятность возмущений геомагнитного поля сохранится на Земле до 10 ноября. В этот период возможно формирование слабых магнитных бурь, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Так что пока магнитосфера уберегла нашу планету от самой сильной магнитной бури с начала 2025 года», — отметил он.

Синоптик добавил, что 7 и 8 ноября не наблюдалось сильных магнитных бурь. В пятницу их интенсивность немного превысила уровень слабой (G1), а в субботу она преодолела уровень средней (G2).

По словам Леуса, к 18:00 по московскому времени в магнитосфере Земли зафиксировали умеренные возмущения. При этом почти за шесть часов подряд они не приблизились к уровню магнитной бури. Воздействие солнечной плазмы на магнитосферу продлится до понедельника.

Ранее ученые сообщили, что на Солнце произошел второй крупный выброс плазмы. Они отметили, что вспышечное событие повлияло на возникновение магнитных бурь.