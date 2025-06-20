Личинки мух будут перерабатывать отходы в Тульской области

Комплекс по переработке органических отходов запустят в Тульской области. Особенность в том, что там будут использовать личинок мухи — черной львинки. Создание объекта предусмотрено соглашением, которое Российский экологический оператор, Правительство региона и ООО «Чистые технологии» подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

«В Тульской области будет построен уникальный комплекс переработки, который соответствует принципам экономики замкнутого цикла. На предприятии при помощи личинок мух будут утилизировать органические отходы», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Инвестором выступает компания «Чистые технологии». Новое предприятие в основном будет перерабатывать остатки пищи.

«Площадка Петербургского международного экономического форума стала идеальным местом для заключения трехстороннего соглашения между ППК РЭО, компанией „Чистые технологии“ и руководством Тульской области. Это соглашение позволит реализовать масштабный инновационный экотехнологический проект по созданию современной инфраструктуры обращения с отходами, что, безусловно, будет способствовать развитию экономики и снижению нагрузки на окружающую среду. Уверен, что наше сотрудничество станет примером для других регионов», — заявил директор ООО «Чистые технологии» Аркадий Ясашный.