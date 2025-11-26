Льготу по НДС сохранят для временных регоператоров

Госдума в третьем чтении приняла поправки в налоговое законодательство, которые позволяют сохранять освобождение от НДС для компаний, временно исполняющих обязанности регионального оператора после утраты ими такого статуса. Закон устраняет проблему резкого роста стоимости услуг на переходный период и предотвращает дополнительную нагрузку на бюджеты регионов.

«Принятая норма устраняет перекос, который возникал в переходные периоды при смене регионального оператора, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Речь идет о технической правке, но ее значение для регионов существенное: теперь правовая конструкция не будет приводить к росту тарифов для населения и дополнительным расходам субъектов РФ».

Сейчас при смене регионального оператора формируется временной период, когда новый участник рынка готовится к работе: проводит конкурсные процедуры на транспортирование ТКО, подает документы для установления единого тарифа и заключает необходимые договоры. При этом услуга по обращению с отходами не может быть приостановлена — ее продолжает оказывать организация, лишенная статуса регоператора, временно она должна выполнять его функции.

Ранее такие компании теряли право на освобождение от НДС, из-за чего стоимость услуги повышалась. Это приводило к рискам превышения индексов роста платы граждан за коммунальные услуги, что влекло дополнительные расходы из региональных бюджетов.

По инициативе РЭО в подпункт 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса внесена корректировка: от налогообложения освобождаются юридические лица, которые утратили статус регионального оператора, но продолжают временно исполнять его обязанности.

Поправка позволит обеспечить стабильность тарифа на переходных этапах и снизить финансовую нагрузку на регионы и жителей.