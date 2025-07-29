Льготный лизинг: 40 новых мусоровозов начали вывоз отходов в Краснодарском крае

«Южный региональный оператор» получил новую технику для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в рамках программы льготного лизинга, реализуемой при поддержке Российского экологического оператора. Новые мусоровозы уже приступили к работе в курортных городах — Геленджике и Новороссийске.

«Лизинговый механизм доказал свою эффективность: он позволяет регионам быстро и без значительного увеличения расходов обновлять автопарк. В частности, это помогает южным субъектам справиться с увеличивающейся в туристический сезон нагрузкой», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Программа льготного лизинга позволяет региональным операторам и операторам по обращению с ТКО приобретать технику на выгодных условиях — по сниженной кредитной ставке, с первоначальным взносом от 0% и сроком лизинга до пяти лет. Программа разработана РЭО совместно с Минприроды России и АО «Росагролизинг».

Привлечение новой техники позволяет региональным операторам соблюдать графики вывоза отходов, оперативно реагировать на изменения объема ТКО и поддерживать порядок даже в условиях резко возрастающей сезонной нагрузки.

Больше об условиях лизинга и требованиях к заявке можно узнать на сайте проекта.