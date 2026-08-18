Летний град засыпал улицы Колорадо метровыми сугробами

Мощный летний шторм обрушился 15 августа на район Денвера в американском штате Колорадо, превратив улицы города Энглвуд и округа Дуглас в ледяные поля. После сильного града на дорогах образовались завалы высотой до одного метра, кадры появились в социальных сетях.

Град сопровождался ливнем и сильным ветром. Ледяные массы быстро скапливались на дорогах и блокировали ливневую канализацию, из-за чего вода смешалась с градом и вызвала внезапные подтопления.

Для расчистки улиц местным службам пришлось использовать снегоуборочную технику и тракторы, хотя произошло это в середине августа. Обычные автомобили не могли преодолевать образовавшиеся ледяные завалы.

Спасатели провели как минимум семь операций по вызволению людей из автомобилей, застрявших в ледяной массе и подтопленных участках.

Шторм также сопровождался несколькими слабыми торнадо типа лендспаутов, не приведшими к серьезным разрушениям.

Метеорологи называют подобное явление «пахотным градом». Для Колорадо оно не считается уникальным. Из-за большой высоты региона над уровнем моря слой атмосферы с отрицательной температурой может располагаться относительно близко к поверхности, поэтому выпавший во время мощной грозы град не успевает быстро растаять.

В начале августа в Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег.