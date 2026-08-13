Лесничие Карелии запустили рубрику о мусоре в лесах республики

Сотрудники Пряжинского центрального лесничества начали показывать необычные предметы, которые отдыхающие оставляют в лесах Карелии, сообщает karelinform.ru .

Сотрудники Пряжинского центрального лесничества начали публиковать «Лесные находки». В последних сообщениях они показали чайник, подушку и плюшевые игрушки, оставленные в лесах республики.

Жители также рассказали о необычном мусоре. Возле Киндасово нашли унитаз, в Петрозаводске — старые часы с кукушкой и заросший мхом ботинок. В Сортавальском округе обнаружили большой пакет с бутылками молока.

Лесничие напомнили, что даже случайно забытые предметы становятся мусором. Отдыхающих попросили забирать все принесенные вещи, оставляя в лесу только фотографии и воспоминания.