Леопардовые слизни перешли на активный режим в Москве и Подмосковье

Уход жары из Московского региона дал старт активности леопардовым слизням. У них начался период размножения перед зимней спячкой. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил биолог Дмитрий Сафронов.

Специалист предупредил, что, если осень окажется теплой, возможность наткнуться на леопардовых слизней в парках и лесах Москвы и Подмосковья сохранится до начала ноября.

«Когда придут заморозки, они будут зимовать в так называемой диапаузе: зарываются в почву, под кору, если на даче, то в компостную кучу», — пояснил Сафронов.

Биолог добавил, что облюбовавшие себе подвалы старых домов или теплиц леопардовые слизни активны даже в зимний период.

Специалист пояснил, что этот вид предпочитает жить в сырых, темных и прохладных местах и практически не выходит на места, куда попадают солнечные лучи.

В Москве они обитают в Битцевском лесу, Измайловском парке, а также дачных поселках в Новопеределкине и Косине, где есть теплицы и погреба.

В начале августа россиян напугали нашествием заразных испанских слизней. Как заявила инфекционист и руководитель ь отделения детских болезней Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского Елена Мескина, остающийся на земле след моллюсков содержит возбудителей листериоза и стафилококковых инфекций.