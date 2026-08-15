Ленинградский зоопарк подберет животных для филиала в Приморском районе

Ленинградский зоопарк составляет список обитателей для новой площадки в Приморском районе. Проект объединит зоны отдыха, просвещения и науки, сообщает Neva.Today .

Специалисты определяют, каких животных разместят в будущем филиале Ленинградского зоопарка. Новая площадка дополнит исторический комплекс в центре Петербурга.

Вольеры построят по современным нормам содержания. При проектировании учтут особенности видов и требования к здоровью животных.

В основном зоопарке уже обновили помещения для приматов и жирафов, «Тропический дом» и «Экзотариум». Также там открыли конюшню, вольер для альпак и установили ледогенератор в бассейне белых медведей.