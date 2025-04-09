Ледоход на Оби в ЯНАО начнется в мае

В Ямало-Ненецком автономном округе начало ледохода на реке Оби ожидается в 20-х числах мая. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на департамент природных ресурсов и экологии региона.
По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ранний ледоход прогнозируется в районе Салехарда и Лабытнанги.
RT напомнил о начале вскрытия Оби в районе Барнаула. Голова ледохода уже достигла Кожевниковского района Томской области. А в Тюменской области вскрытие реки Туры и начало ледохода ожидается в середине апреля.
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