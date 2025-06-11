Лабиринт из 200 тонн вторсырья открыли в Екатеринбурге

Лабиринт «НЕ/ВОЗМОЖНОЕ» из вторичного сырья, которое активисты собирали более семи лет, открылся в Екатеринбурге. Один из авторов проекта — Яна Трудкова, победившая на Зеленой Премии Российского экологического оператора за проект «НЕМУЗЕЙМУСОРА».

«Активисты Екатеринбурга нашли способ подарить вторую жизнь трудно перерабатываемым фракциям и организовали экопросветительский проект. Цель — показать, какое количество отходов производит человек, привлечь внимание к необходимости формирования экономики замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

В течение семи лет работы музея десятки тысяч жителей Екатеринбурга приносили вторсырье. Им удалось собрать более 200 тонн сырья.

«Это не выставка, а скорее крик, законсервированный в тюках. Семь лет. Безумное количество тонн вторсырья, готового к переработке. Каждый блок — это чья-то вера в то, что „если начать — то все изменится“. Мы собирали, сортировали и ждали. Но так и не дождались, поэтому — это наш крик души!» — написала в манифесте Яна Трудкова.

Галерея-лабиринт — не свалка, а временный арт-объект. Авторы проекта готовы демонтировать его за один день, если найдется компания, готовая забрать сырье на переработку. До тех пор галерея «НЕ/ВОЗМОЖНОЕ» будет являться памятником переходной эпохи, после которой не менее четверти всех твердых коммунальных отходов должны направляться на переработку в качестве вторсырья.

«Для меня лабиринт — это случайное стечение обстоятельств, так получилось. Сочетание несочетаемого, это и хаос, и порядок одновременно. Все зависит, под каким углом ты на него смотришь сейчас или посмотришь завтра. Это возможность чуть ближе посмотреть на свой след в этом мире и сделать свой выбор. Это способ быть услышанным или, наоборот, задать вопрос», — поделился автор идеи Илья Капустин.

Внутри лабиринта расположится авторская выставка работ концептуального искусства Яны Трудковой. В конце лета авторы планируют пригласить художников со всей страны, работающих в стиле треш-арт.