Крупным городам предрекли нашествие крыс

Глобальное потепление спровоцирует нашествие крыс в крупных городах из-за глобального потепления. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Исследователи обнаружили, что наибольший прирост грызунов уже наблюдается в Вашингтоне, Торонто, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Амстердаме.

Популяция крыс за последнее десятилетие увеличилась в Вашингтоне на 390%, в Сан-Франциско — на 300%, в Торонто — на 186% и в Нью-Йорке — на 162%.

«Когда вы идете по улицам Торонто, глубоко в канализационной системе, но прямо под вашими ногами находится кишащее крысами место», — заявила ведущий энтомолог Orkin Элис Синиа.

Ранее резкое увеличение численности крыс, восточных шершней, чаек и змей заметили в Риме. Причиной стали проблемы со своевременной уборкой городского мусора и жаркая погода в летнее время, из-за чего город превращается в «настоящие джунгли», заявлял местный зоолог Андреа Лунерти.