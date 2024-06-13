Крупнейший комплекс по утилизации шин на Дальнем Востоке ввели в эксплуатацию

Компания ООО «ЭкоСтар Фэктори» ввела комплекс по обработке и утилизации отработанных шин в резиновую крошку на территории опережающего развития «Приморье» в Приморском крае. Комплекс был запущен в конце 2023 года в рамках одного из «пилотных» проектов, которые реализуются по отраслевой программе по применению вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Проблема с отходами отработанных шин во Владивостоке всегда была актуальной из-за нехватки мощностей по их утилизации. Несмотря на рост стоимости материалов и санкции со стороны западных стран, которые ограничили поставки высокотехнологичного оборудования, завод был успешно построен и начал работу. Сегодня завод по переработке отработанных шин в резиновую крошку, построенный компанией ООО „ЭкоСтар Фэктори“, — это одно из самых крупных и высокотехнологичных производств в сфере утилизации отходов на Дальнем Востоке. Этот проект позволил кардинально изменить подход к обращению с отходами отработанных шин в регионе», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Большую часть оборудования удалось заменить отечественными разработками: фракционный классификатор, ленточные и шнековые транспортеры, магнитные и воздушные сепараторы.

Производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 10 тысяч тонн отходов ежегодно, что соответствует одному миллиону отработанных шин в год. Это полностью удовлетворяет потребности региона в переработке этих отходов. Было создано 37 новых рабочих мест. Возможность введения дополнительных смен производства учитывает потенциальное увеличение объемов образования отработанных шин в будущем.

«Главная особенность завода — экологическая безопасность. Утилизация отработанных шин в резиновую крошку основана на использовании новых технологий, в частности внедрена технология, собственной разработки, позволяющая осуществить максимальную очистку резиновой крошки от примесей металлического корда и текстильного волокна», — добавил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

При утилизации отработанных шин извлекается до 90% полезных компонентов: резиновая крошка — до 6 500 тонн в год, которая идет для изготовления спортивных и детских площадок и стадионов, производства резинотехнических изделий, модификатора асфальтобетонных покрытий и металлический корд — до 2 500 тонн в год для металлургической промышленности.

Резиновая крошка, производимая ООО «ЭкоСтар Фэктори», прошла санитарную экспертизу в «Центре гигиены и эпидемиологии г. Москва» при Роспотребнадзоре РФ и получила допуск для строительства даже детских площадок.

В строительство завода было вложено более 500 млн рублей, что стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству инициатора проекта с ключевыми партнерами. АО «Корпорация развития Дальнего востока и Арктики» выделила земельный участок и инфраструктуру для строительства завода, предоставив экономические льготы, что стало фундаментом для развития предприятия.

«Мы кардинально поменяли культуру производства, внедрили систему менеджмента качества, различные отраслевые стандарты. Мы создаем в крае новую отрасль — переработки отходов во вторичное сырье. Наш комплекс будет способствовать достижению целей Нацпроекта „Экология“ и Федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ по показателю „Индекс использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отраслях экономики“, — заявил генеральный директор ООО „ЭкоСтар Фэктори“ Глеб Юницын.

Завод по утилизации отработанных шин в резиновую крошку является ярким примером того, как инновационные технологии и стремление к экологической нейтральности способствуют созданию новых, экономически выгодных и социально значимых проектов, отметил Денис Буцаев. ООО «ЭкоСтар Фэктори» уже сегодня играет ключевую роль в устойчивом развитии и экологической защите Приморского края.