Крупная торговая сеть подвела итоги экологических проектов 2025 года

Россияне все больше интересуются программами раздельного сбора отходов, переработкой бытового мусора и благотворительными акциями. К такому выводу пришли аналитики торговой сети «Перекресток» по итогам экологических проектов 2025 года.

В стационарные благотворительные короба удалось собрать более 1,8 тонны корма для животных, еще около 2,5 тонны — во время внеплановых дежурств в магазинах.

Кроме того, растут объемы сдачи пластиковых бутылок, алюминиевых банок и батареек. Последних за год собрали около 40 тонн. На основе собранных данных сотрудники торговой сети улучшают организацию точек приема отходов, размещают новые экопункты в городах и увеличивают число позиций, пригодных для переработки.

Растут и сборы одежды, обуви и аксессуаров. Их собрали на 30% больше, чем годом ранее. Далее их сортируют и отправляют либо на переработку, либо на социальные цели.

Внутри самого магазина также ведется экологическая работа. Переход на электронные чеки позволил сохранить до 20 тысяч километров чековой ленты — этого хватило бы, чтобы выложить дорогу от западной границы России до восточной и обратно.

Торговая сеть планирует и дальше совершенствовать свои экологические инициативы, продолжая развивать инфраструктуру.