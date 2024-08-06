НКР присвоил РЭО кредитный рейтинг АА-.ru

«РЭО присвоили кредитный рейтинг AA-.ru. Для потенциальных инвесторов в отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) это важный показатель. С начала реформы силами РЭО были разработаны меры поддержки, которые позволили повысить инвестиционную привлекательность отрасли. В прошлом году РЭО за счет выпуска собственных облигаций предоставила финансирование в объеме 29,9 млрд рублей на строительство новых мощностей по обращению с отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО разместил 9 облигационных выпусков общим объемом 29,9 млрд рублей со сроком погашения в 2029—2035 годах. Источником их погашения являются средства от погашения льготных займов (ставка 6,2−8%), предоставленных проектным компаниям, реализующим инвестиционные проекты в сфере обращения с ТКО, а также предоставляемая РЭО из федерального бюджета субсидия на выплату части купонного дохода по облигациям РЭО в размере 90% от ключевой ставки Банка России на всем периоде обращения таких облигаций.

«РЭО является уникальным инструментом реализации государственной политики Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторичными ресурсами», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

НКР присвоило и опубликовало кредитный рейтинг РЭО 6 августа 2024 года.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Российского экологического оператора на уровне ruA+.