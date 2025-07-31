Краснодарский край принял решение о подписании концессии на создание КПО мощностью 350 тысяч тонн

Краснодарский край вошел в число субъектов, получивших право заключать концессионные соглашения на создание объектов по обращению с бытовыми отходами (ТКО) без конкурса. Такая возможность предусмотрена механизмом, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 20 марта 2025 года № 649-р.

В регионе будет запущен проект, который предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса «Туапсе» мощностью 350 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Из них около 110 тысяч тонн будут утилизировать методом компостирования. Общий объем инвестиций в создание объекта составит около 7,6 млрд рублей.

«Решение Правительства передать 19 регионам право заключать концессии без конкурсных процедур уже демонстрирует свою эффективность. За короткий срок субъекты смогли подготовить конкретные проекты, и Краснодарский край — один из таких примеров, — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Сегодня концессия — это наиболее эффективный механизм реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО. Мы продолжим поддерживать регионы на всех этапах — от проработки модели до ввода объектов в эксплуатацию».

Краснодарский край стал третьим регионом, который готов приступить к реализации проекта по строительству современного комплекса по обращению с отходами, отвечающего задачам национального проекта «Экологическое благополучие». Концессионером выступит ООО «Краснодарский региональный экологический оператор».

Сейчас регион завершает подготовку необходимого пакета документов. Российский экологический оператор оказывает методическую и экспертную поддержку — от разработки финансово-экономической модели до юридической экспертизы соглашения.

Реализация проекта позволит Краснодарскому краю значительно расширить инфраструктурные мощности по обращению с отходами, сократить объемы захоронения и повысить уровень утилизации ТКО.

Механизм, заработавший в рамках распоряжения № 649-р, позволяет 19 регионам ускоренно запускать проекты по созданию объектов обработки и утилизации ТКО общей мощностью до 5 миллионов тонн в год.