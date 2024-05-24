Краснодарский экоцентр «Чистая среда» устроит праздник для горожан в честь своего трехлетия

Экоцентр «Чистая среда» в Краснодаре устроит праздник в честь своего трехлетия 25 мая. За все время работы его посетила 51 тысяча человек.

«Наличие экоцентров в городах играет важную роль в поддержании экологического равновесия и улучшении качества жизни горожан. Экоцентры активно занимаются экологическим просвещением, тем самым повышая осведомленность горожан о проблемах окружающей среды и показывая, как каждый может внести свой вклад в ее защиту», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Открытие экоцентра произошло в 2021 году, за три года экоцентр благодаря своим сторонникам расширился и переехал в помещение побольше.

Экоцентр работает ежедневно, принимает более 50 видов вторичных ресурсов на переработку, а также вещи на обмен и благотворительность.

На первом этаже экоцентра помимо зоны приема, есть полезный магазин, зона обмена, ярмарка, зеленый уголок, небольшой секонд-хенд. В полезном магазине можно купить бытовую химию на розлив в свою тару, чтобы сократить потребление упаковки, а также натуральную косметику, травяной чай, открытки и прочие товары локальных производителей.

В экоцентре проходят регулярные экскурсии, мастер-классы, лекции и другие мероприятия. Детям в игровой форме рассказывают о переработке, пластиковом загрязнении и экопривычках, на практике показывают, как сортировать отходы. Участники также могут принять участие в создании кашпо из пластиковых крышечек.

«Помимо экологического просвещения экоцентры обычно принимают различные виды отходов, в том числе те, которые невозможно эффективно собирать на контейнерных площадках (текстиль, технику, батарейки и т. п.), таким образом дополняя городскую инфраструктуру по раздельному сбору отходов, способствуют уменьшению объема отходов, отправляемых на свалку, и повторному использованию ресурсов», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

За три года Экоцентр посетили 51 тысяча человек, на переработку принята 231 тонна вторичных ресурсов, проведено 269 мероприятий. Более 1000 раз волонтеры приходили на помощь экоцентру, помогали на мероприятиях, с подготовкой собранного на переработку, с ремонтом и переездом.

Помимо этого, краснодарская краевая общественная организация «Чистая среда» с 2017 года регулярно проводит волонтерские уборки на природе, выездные акции по раздельному сбору отходов, экоуроки в школах и даже создали свой экологический спектакль!

Экоцентр приглашает горожан к празднованию дня рождения 25 мая. Гостей ждет яркая и насыщенная программа. Подробности на сайте экоцентра.