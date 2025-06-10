КПО «Сибирь» мощностью 250 тысяч тонн в год ввели в Томской области

Мусороперерабатывающий комплекс «Сибирь» получил разрешение на ввод. Объект расположен недалеко от Томска. Его строительство завершилось в сжатые сроки и направлено на достижение показателей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Новый перерабатывающий комплекс оснащен передовыми технологиями и может сортировать до 250 тысяч тонн отходов ежегодно. При этом 100 тысяч тонн будут направляться на переработку. Этот крупный объект построили в Томской области всего за год», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Строительство предприятия стартовало 1 марта 2024 года и находилось под особым контролем губернатора Томской области Владимира Мазура.

КПО «Сибирь» создан в рамках концессионного соглашения, заключенного между ООО «Томская региональная концессионная компания», администрацией Томской области и ПАО «Сбербанк».

«Ввод нового предприятия значительно снизит нагрузку на существующие полигоны. КПО „Сибирь“ будет обслуживать Томск, Томский район и город Северск. На их территории образуется более 80% отходов в регионе. Принимать отходы комплекс начнет после лицензирования и установления тарифа», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.

Комплекс оснащен оборудованием российского производителя ООО «ХУСМАНН РУС». Оно сертифицировано в соответствии с международными стандартами качества и охраны окружающей среды.